Nebbiolo nel Cuore

L’Agenzia RISERVA GRANDE il 10 e 11 marzo 2018 presso le prestigiose sale del Radisson Blu Hotel di Roma promuove la V edizione dell’Evento dedicato esclusivamente al Nebbiolo nelle sue varie declinazioni. L'attenzione sarà rivolta al Nebbiolo nelle sue più alte espressioni: il Barolo e il Barbaresco, il Roero, il Gattinara e Ghemme, Il Boca e il Lessona, il Bramaterra e il Carema… fino alla Valtellina e alle altre piccole realtà sparse sul nostro territorio.

Banchi di Assaggio, Seminari e Laboratori



L’Evento proposto vuole essere una promozione culturale del Nebbiolo e delle sue terre di elezione. Il territorio italiano del vino che più di ogni altro è legato ai vari terroirs che lo caratterizzano, e che da sempre, è un esempio di come il territorio può e deve essere valorizzato.

Attraverso i banchi di assaggio e i seminari potremo valutare, infatti, la diversa declinazione territoriale. Grande importanza verrà data proprio ai seminari di degustazione (nostro punto di forza), che vogliono approfondire il terroir unico del Nebbiolo.



PROGRAMMA



Sabato 10 marzo 2018



• ore 14:00 Apertura banchi di assaggio

• ore 16:00 Seminario. Le Zone e i terroir del nebbiolo delle Langhe. Orizzontale dell'annata 2010 dei maggiori cru provenienti dai diversi territori delle Langhe: Barbaresco, Barolo e Roero. A cura di Marco Cum

• ore 19:00 Chiusura dei banchi di assaggio

• ore 20:30 Cena con i Produttori (adesione libera con prenotazione obbligatoria)



Domenica 11 marzo 2018



• ore 11:00 Apertura banchi di assaggio

• ore 15:00 Seminario. Verticale Storica di Valtellina superiore riserva di Balgera Paolo. A cura di Marco Cum e Paolo Balgera.

• ore 17:30 Seminario. Nebbiolo a confronto in blind tasting. Comparazione di nebbioli provenienti dai vari territori. A cura di Andrea Petrini.

• ore 19:00 Chiusura dei banchi di assaggio



Aziende partecipanti



ALTO PIEMONTE

Castello Conti, Boca Pietro Cassina, Lessona Poderi Ai Valloni, Boca Tenute Sella, Lessona

Tiziano Mazzoni, Ghemme



BAROLO

Anselma Giacomo, Serralunga D'Alba Aurelio Settimo, La Morra

Batasiolo, La Morra Borgogno Serio e Battista Bosco Agostino

Bruna Grimaldi, Grinzane Cavour Burzi Alberto, La Morra

Cà Brusà, Monforte D'Alba Cascina Carrà, Monforte D'Alba Cascina Fontana, Monforte D'Alba Marengo Mauro, Novello

Mascarello Giuseppe, Castiglione Falletto Monchiero F.lli, Castiglione Falletto Morra Diego, Verduno

Poderi Marcarini, La Morra Raineri, Novello

Rocche Costamagna, La Morra Rossello, Castiglione Falletto Palladino, Serralunga D'Alba Poderi Gianni Gagliardo, La Morra

Sordo Giovanni, Castiglione Falletto



BARBARESCO

Busso Piero, Neive Manera F.lli, Barbaresco Marinacci Manuel, Alba

Massimo Penna Viticoltore, Alba Punset, Neive

Varaldo Rino, Barbaresco



CASTIGLIONE TINELLA

Icardi



SANTO STEFANO BELBO

La Tribuleira



ROERO

Antica Cascina Dei Conti Di Roero, Vezza D'Alba Cantina Monpissan, Canale

Palazzo Rosso, Alba



VALLE D'AOSTA

Piantagrossa, Donnas



VALTELLINA

Balgera, Chiuro

Gianatti Giorgio, Montagna in Valtellina Le Strie, Ponte In Valtellina