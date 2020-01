Nebbiolo nel cuore, l'evento a Roma

L’Agenzia Riserva grande presenta l'evento "Nebbiolo nel cuore", un appuntamento dedicato esclusivamente al Nebbiolo nelle sue varie declinazioni e che si svolgerà i prossimi 18 e 19 gennaio presso il Radisson Blu Hotel a Roma.

Dopo il successo delle prime VI edizioni, l'intenzione di Riserva Grande è quella di porre l'attenzione sul Nebbiolo, appunto, nelle sue più alte espressioni: il Barolo e il Barbaresco, il Roero, il Gattinara e Ghemme, Il Boca e il Lessona, il Bramaterra e il Carema… fino alla Valtellina, alla Val D'Aosta e alle altre piccole realtà sparse sul nostro territorio.

Il nome dato all’evento dimostra chiaramente la forte identità del vitigno e del territorio, uno dei più grandi vini del territorio italiano.

Banchi di Assaggio, Seminari e Laboratori

L’Evento proposto vuole essere infatti una promozione culturale del Nebbiolo e della sue terre di elezione. Il territorio italiano del vino che più di ogni altro è legato ai vari terroir che lo caratterizzano e che da sempre, è un esempio di come il territorio può e deve essere valorizzato. Attraverso i banchi di assaggio e i seminari potremo valutare infatti, la diversa declinazione territoriale. Grande importanza verrà data proprio ai seminari di degustazione (nostro punto di forza), che vogliono approfondire il terroir unico del Nebbiolo con la sua storia attraverso vini in comparazione e vari approfondimenti dove verranno messe in evidenza le caratteristiche peculiari dei vari Cru delle principali zone di produzione. Alle prime edizioni dell’evento hanno partecipato circa 300 aderenti tra operatori ed appassionati, nei vari seminari proposti.

Il programma

SABATO 18 GENNAIO 2020

ore 14:00 Apertura Banchi di Assaggio

ore 15:00 Seminario. I NEBBIOLI FIGLI DEL FUOCO. IL SUPERVULCANO CHE HA RESO UNICO L'ALTO PIEMONTE.

ore 18:00 Seminario. NEBBIOLO D'ALBA SPUMANTE 1970 – 2020. 50 anni di storia terza DOC di Spumante in Italia e le sue origini da inizio 1800 “ Louis Oudart e i vini nobili del Piemonte “

ore 20:00 Chiusura Banchi Di Assaggio.

DOMENICA 19 GENNAIO 2020