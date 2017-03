Neapolitown Concerto per l'Associazione KIM

L'8 marzo al teatro Euclide di Roma, Neapolitown! La grande musica partenopea interpretata da Massimiliano Drapello e Ezio Zaccagnini, in un concerto da non perdere. L'incasso della serata sarà interamente devoluto all'Associazione KIM. Per informazioni e acquisto del biglietto scrivere a: segreteria@associazionekim.it o telefonare allo 0666514479, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00. Costo del biglietto: 20 euro.