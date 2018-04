Nei supplì, su pizza e crostini: c'è ‘Nduja Day

Forte, la realtà che preserva e diffonde le tradizioni culinarie della terra di Calabria - vincitrice del premio "Puntarella d'oro 2018" come miglior bottega di Roma - presenta uno speciale evento, aperto a tutti, interamente dedicato a uno dei prodotti calabresi più amati del mondo: la ‘nduja.

'Nduja Day da Forte

Salume calabrese di consistenza morbida e dal sapore intenso e piccante, la 'nduja nasce come prodotto povero, realizzato con le parti grasse del maiale, con l'aggiunta di peperoncino piccante calabrese.

È insaccata nel budello cieco, per poi essere affumicata. Come spesso è successo nella storia della gastronomia italiana, da produzione povera di origine contadina, nata soprattutto con l’obiettivo di utilizzare tagli di carne altrimenti difficilmente commercializzabili, la ‘nduja si è nel tempo affermata come vera e propria delicatezza, amata e ricercata ovunque, anche da gourmet e chef di fama.

Nonostante il grande successo, tutt’oggi però il salume, soprattutto nelle produzioni di punta della zona di Spilinga, ha conservato inalterati gli originari caratteri dell’artigianalità e genuinità.

Il mondo della ‘nduja a 360°

Durante lo ‘NDUJA DAY, potrete esplorare il mondo della ‘nduja a 360°, consumandola in tante preparazioni diverse: antipasti, fritti, pizze, primi… Piatti semplici e tradizionali, ma ricchi di sapore, pensati per scoprirne appieno tutte le potenzialità.

'Nduja Day: i piatti

Ecco solo alcune delle proposte che troverete:

Zeppole con ‘nduja

Arancino con ‘nduja

Supplì con ‘nduja

Crostini con ‘nduja

Bruschetta alla ‘nduja e crema di formaggio fresco

Pizza Calabrese, con fiordilatte e ‘nduja

Pizza Paesana, con fiordilatte, cipolla di Tropea e ‘nduja

Pizza Forte, con ‘nduja, porcini di Serra San Bruno e bufala campana

Pizza bianca, con patate lesse e ‘nduja

Pizza Vellutata di ‘nduja, con bufala campana

Crostone integrale con Provola Silana e ‘nduja

Fileja con ‘nduja