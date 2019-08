'Nduccio a Montorio Romano

Pescarese, da più di trent'anni propone, soprattutto d'estate, i suoi spettacoli di cabaret e canzoni popolari di cui è l'autore, usando un dialetto di ispirazione abruzzese, ma comprensibile in tutto il Centro-Sud, in cui centinaia di migliaia di copie dei suoi Cd sono diventati simbolo "Cult" di giovani e meno giovani.



Le sue prime cassette sono diventate merce di culto fra gli appassionati della sua musica. Fra le sue canzoni più famose ricordiamo: Aua Papà, Sott a la capanne, Zi Peppe, Zappa Rap, Radio Cafone, Bravi guaglioni, Mario facci campa'.



Nel 2008 pubblica dapprima in autoproduzione per la Regione Abruzzo e poi con la Musicomania Produzioni Discografiche, un live registrato durante la sua tournée in Canada dal titolo Una sera a Toronto e una raccolta dei brani più celebri in doppio cd intitolata 30 anni di insuccessi.



Il nome d'arte 'Nduccio è diminutivo (come dice lui) di tutti i nomi che contengono la sillaba "nd" che nel dialetto pescarese è molto frequente tipo: -'Ndonjie (Antonio) si può pronunciare e/o scrivere in altri modi -Armande, Giancinde, Fernande: Armando, Giancinto, Fernando.

Nel 2011 e 2012 con l'organizzazione di Marco Godano, ha partecipato insieme alla sua Band al Concertone del Primo Maggio a Roma.



Tappa del suo tour estivo, sarà il 17 Agosto a Montorio Romano, in Piazza Risorgimento, dove saranno allestiti numerosi stand gastronomici.

Info: 3347574821

INGRESSO GRATUITO