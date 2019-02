'Naturalmente Musica' a San Lorenzo in Lucina

Alla basilica di San Lorenzo il Lucina, il 9 marzo, va in scena 'Naturalmente Musica', un viaggio attraverso celebri composizioni per far compiere agli spettatori un percorso poetico, talvolta pittorico ed altamente evocativo.

Il programma di 'Naturalmente Musica'

A.Vivaldi "Alla Rustica", Concerto per archi in Sol maggiore RV 151

A Vivaldi "La tempesta di mare", Concerto in Mi bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo op. 8 n. 5, RV 253

A.Vivaldi "Il Cucù", Concerto per violino e archi in La maggiore Rv 335

F.J. Haydn Sinfonia n. 83 in sol minore "La Poule"

Violino Solista: M° CORRADO STOCCHI

Orchestra Filarmonica Città di Roma

Direttore: M° LORENZO PORZIO

Coordinamento di Produzione: M° MARIA ROSA DI LEO

Segreteria di Produzione: SANDRA CAPPELLO

Produzione Esecutiva: GIOVANNI DEL MONTE

Ingresso ad offerta

info@htclassical.com

Giovanni Del Monte +39335311328