Gli ortaggi di stagione sono un cibo sano e naturale. Questo il Tema del Convegno: “Naturale e stagionale. Orti, salute e benessere” organizzato dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, e che si terrà a Roma il 9 maggio. Agricoltori e appassionati riscoprono l’orticoltura tradizionale anche in chiave aggregativa e le pubbliche amministrazioni locali si aprono alla promozione degli orti urbani. Fondamentale in questo contesto è il sistema dell’attività di controllo svolta dall’Arma dei Carabinieri a garanzia della qualità e a tutela del consumatore.

Ortaggi e legumi, pilastri della dieta mediterranea, hanno un alto valore nutraceutico ma spesso vengono poco valorizzati sia nella cucina casalinga che nella ristorazione.





PROGRAMMA:



-GLI ORTI NATURALI

Roberto SEGALINI, Agricoltore



-IL SISTEMA DEI CONTROLLI A GARANZIA DELLA QUALITA’ E DEL CONSUMATORE

Col. Amedeo DE FRANCESCHI, Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare



-UN TUTOR PER I COLTIVATORI

Daniele TAFFON, Coldiretti-Campagna Amica



-GUSTO E BENESSERE NEI PRODOTTI LOCALI, FRESCHI E STAGIONALI

Mauro Mario MARIANI, Medico Chirurgo - Specialista in Angiologia - consulente nutrizionista trasmissione Rai1 “Linea Bianca”



-GLI ORTI URBANI

Paola MARZI, Responsabile Ufficio orti urbani Comune di Roma



-ORTI E GIARDINI CONDIVISI

Silvia CIOLI, Associazione ZAPPATA ROMANA



-ORTAGGI E LEGUMI NEL PIATTO

Antonio SCIULLO, Chef – Consigliere regionale FIC (Federazione Italiana Cuochi)



MODERA:

Cap. Stefano CAZORA, Direttore Responsabile Rivista #NATURA





Al termine degustazione di piatti a base di ortaggi freschi presentati dallo Chef Antonio Sciullo in collaborazione con la Scuola di cucina “A tavola con lo Chef”, in abbinamento una selezione di vini proposti da FEDERDOC.