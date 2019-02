Natura in tutti i sensi, mostra-laboratorio per grandi e piccini al Palazzo delle Esposizioni

Una mostra-laboratorio per raccontare attraverso lo sguardo, il segno e il colore la poesia della natura è in arrivo al Palazzo delle Esposizioni. Si tratta di Natura in tutti i sensi.

Piante vagabonde, alberi, giardini e frutti sono osservati, nominati e costruiti con una pluralità di punti di vista, con le lenti della scienza, l’interpretazione della storia dell’arte e un approccio multisensoriale.

La natura protagonista al Palazzo delle Esposizioni

Opere, schizzi, quaderni e bozzetti per scoprire cosa si nasconde dietro le pagine di un libro. Ma anche tavole tattili da esplorare e momenti di sperimentazione in cui è indispensabile affidarsi ai propri sensi per immergersi nella natura annusando, toccando e ascoltando.

In mostra Pia Valentinis, Marianna Merisi, Gioia Marchegiani, Sara Maragotto e Caterina Gabelli (Studio Fludd), Christel Martinod e Anna Resmini, che con il loro segno hanno dato forma alla natura nei libri pubblicati dalla casa editrice Topipittori.

La traduzione dei testi in simboli WLS e braille, realizzata in collaborazione con la dott.ssa Enza Crivelli (uovonero edizioni) e con la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi ONLUS, stimola l’incontro tra possibili interpretazioni e rende il percorso ancora più ricco.

Eventi anche per i più piccoli

Tanti gli eventi speciali per grandi e piccoli collegati alla mostra: incontri con le artiste, laboratori, letture tattili e in L.I.S., percorsi interculturali. La mostra è nel programma di EUREKA! in biblioteca. Il bello della scienza a portata di mano con cinque appuntamenti per ragazzi nelle Biblioteche di Roma.

La mostra-laboratorio 'Natura in tutti i sensi': andrà in scena dal 22 febbraio al 14 luglio 2019.