Natascia Bonacci in Trio al Circolo Coda di Gallo

Sabato 28 gennaio NATASCIA BONACCI in Trio con Alberto Biasin al basso Luca Alkaline Carpignano alla batteria Trio ritmico, arrangiamenti originali, groove e armonie R&B e una voce nera per un Total Black Show ..waiting to take you away.. https://www.facebook.com/natascia.bonacci.7 https://www.youtube.com/watch?v=sTPQoZVeg9s