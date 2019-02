Natalio Mangalavite Nice Trio in concerto al Cotton Club

Il trio nasce dalla riunion di due vecchi amici, Natalio Mangalavite e Max Bottini, chiacchierando una sera sui bei tempi andati, sorge spontanea la voglia di suonare con la stessa gioia di allora. Negli anni ottanta studiavano di giorno standards jazz e andavano di notte per i locali di Trastevere a mettere in pratica tutta la loro sperimentazione.



E' così che nasce il Nice Trio. Suonare con gioia e voglia, voglia di trasmettere al pubblico che ascolta lo stesso entusiasmo. Latin-funk-jazz, la rappresentazione in musica delle tre americhe, quella del nord con il jazz il soul e il funk, quella centrale con il latin-afro, e quella del sud con i suoi svariati ritmi e umori. Brani originale e cover riconosciute.



Cotton Club

Via Bellinzona 2

info@cottonclubroma.it

Info e prenotazioni

+390685352527

+393490709468

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 10 euro



Line-up

Natalio Mangalavite, Voce/Piano

Max Bottini, Basso

Lucrezio Di Seta, Batteria