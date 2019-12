Natalino Christmas Market 2019

Lanificio 159 presenta, domenica 8 dicembre, dalle 11 alle 24, Natalino Christmas Market, un mercatino di Natale all'insegna dello street food, della musica, del cinema e dei laboratori per bambini.

La corsa ai regali di Natale si ferma al Lanificio, l'8 dicembre dunque, con tantissime novità per tutta la famiglia: dagli stand di artigiani e creativi al Christmas Food, con tante leccornie da assaggiare. E, ancora Kids Labs, iniziative solidali e tanto altro.

Il Mercatino

Dalle 11 alle 21, domenica 8 dicembre, ci saranno 80 espositori di artigiani, designer e creativi, con tanti idee regalo da mettere sotto l'albero. Il market non si ferma a un piano, ma si diffonde su tutti i piani del Lanificio, incluso il tetto. Presenti i migliori artigiani, creativi e designer di Roma che hanno arte da vendere. Nuove creazioni di moda, produzioni sartoriali e complementi d’arredo, ricami e giochi per bambini, borse di pelle o pochettes di morbido tessuto, piccola gioielleria in microscultura, accessori estrosi, creazioni floreali, decorazioni natalizie, fumetti e chicche librarie.

Christmas Food

Sul tetto, con panorama vista fiume, enormi vetrate, comodi divani e zero pensieri, oltre a fare shopping natalizio, si possono deliziare piatti dolci e salati da colazione a cena con donuts, apple pie, pancakes, muffin, hamburger&patatine, paste, polpette, tortellini in brodo e ogni genere di goloseria.

Kids Labs

Dalle 12 alle 18 spazio ai laboratori per bambini al Lanificio: quest'anno Natalino regala ai bambini un meraviglioso laboratorio di Circo a cura di Bigup Circo, fatto di giochi, suoni, sfide, attrezzi colorati e tanto movimento e il laboratorio di decorazione natalizia a cura di Amka Onlus. Di seguito gli orari

CIRCO GIOCO | H. 16:00-16:45 | età 4-5 anni | A cura di Bigup Scuola di circo | Max 15 partecipanti

In questa cornice fantastica i bambini si immergeranno nel gioco libero e strutturato utilizzando le basi delle tecniche circensi della giocoleria, dell’equilibrismo e dell’acrobatica. Giocheranno e si relazioneranno con gli altri bambini iniziando a confrontarsi con il mondo delle emozioni proprie e altrui.

Per prenotare (whatsapp): 349 6165252

CIRCO JUNIOR | 16:45-17:30 | età 6-10 anni | A cura di Bigup Scuola di circo | Max 15 partecipanti

Stimolare, appassionare e mettere alla prova le abilità dei bambini.

Il gioco strutturato in tutte le sue possibili declinazioni è lo strumento principale che viene utilizzato in questo laboratorio per scoprire le discipline circensi.

Attraverso il gioco si esplorano e si perfezionano le tecniche della giocoleria, dell’equilibrismo, dell’ pre-acrobatica.

Per prenotare (whatsapp): 349 6165252

AFRO CHRISTMAS DECORATION | h. 12.00 - 16.00 | 4-11 anni | A cura di AMKA Onlus | Max 30 bambini | Gratuito con prenotazione

Chi l'ha detto che i colori del Natale sono il rosso, il bianco o l'oro? Ai laboratori di Amka, le decorazioni natalizie si vestono di mille colori con le meravigliose stoffe africane! Grandi e piccini potranno dilettarsi con forbici, colla e tessuti per creare decorazioni e biglietti di auguri divertenti, originali, colorati.

Prenotazione obbligatoria alla mail market@lanificio.com

L’OCEANO SOTTO L’ALBERO | 12:00-13:00, 15:00-16:00, 17:00-18:00 | fino a 7 anni | A cura di Sea Shepherd Italia

Laboratorio dei volontari di Sea Shepherd con giochi interattivi per sensibilizzare i bambini alla conservazione e protezione dei nostri mari.

Partecipazione libera con 3 turni a scelta.

Max 15 partecipanti a turno

Musica a Feria Loft

Dalle 11 alle 24 Natalino sarà animato da buona musica:

SPOOKYMAN Acoustic Live set (Blues, Soul, Gothabilly, Folk) | H. 13.00 - 15.00

One-man band, Spookyman canta e suona contemporaneamente chitarra o banjo, una valigia come se fosse una grancassa, una scatola di biscotti in latta come rullante, tamburello, kazoo ed armonica.

Spookyman alias Giulio Allegretti nasce a Roma nel 1986. Dopo aver suonato in band rockabilly, garage e country, a 23 anni decide di diventare one-man band (voce, chitarra, armonica, kazoo, stomp-box, valigia, cembalo), suonando diversi generi ma poi appassionandosi sempre di più al blues delle origini.

CHRISTMAS DJSET APT | H. 11.00 - 20.00 @FERIA LOFT

PIZ - Proto Individual Zoologist 15.00 - 20.00

MISS FARO CHRISTMAS TRIO Live Jazz set | H. 17.30 - 18.30

LIGHT BAND KARAOKE | H. 20.00 - 24.00

Dalle 20.00 in poi, Light Band Karaoke vi aspetta sul palco di Feria Loft con uno speciale set di canzoni sotto l'albero. Natalino chiude in bellezza con una band in carne e ossa e... la vostra voglia di schiarire l'ugola e di cantare con noi Last Christmas, you gave me your heart :)

Il Cinema per bambini

Dalle 11,30 alle 18,30 a Lanificio Officina spazio al Cinema. La mela di Biancaneve, il nasone di Dumbo, i topini di Cenerentola, i furti di Robin Hood, i tuffi de La Sirenetta. E ancora, la magia del Il Re Leone, la chioma di Rapunzel, il ghiaccio di Frozen, la palude di Shrek. I sogni animati di grandi e bambini vanno in onda nell'arena cinema di Natalino per i sogni di grandi e bambini.

In sala è disponibile un animatore per lasciare i bambini.

Natalino è un mercato solidale

Un mercato che è anche solidale. Venute a supportare le attività i progetti di innovazione sociale di Amka Onlus in Africa e nel Sud del mondo e a scoprire le attività di Sea Shepard Italia, per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente marino.

Ingresso: 1€

Gratuito bambini

Natalino Christmas Market è un evento Pet Friendly

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/2534637406572671/