Notte dei Desideri per il Natale di Roma: palloncini sui Sette Colli

Il 21 aprile 2017 sulle rive del Laghetto dell’Eur inizia Eterna #2770 la grande festa per il Natale di Roma, in calendario eventi e sorprese per tutta la famiglia, il meglio che la scena romana può offrire. E cresce l’attesa per la Notte dei Desideri: alle 23,30 al via la cerimonia del lancio dei palloncini nel cielo della Capitale, uno per ogni desiderio affidato alle stelle che brillano sui Sette Colli.

Notte dei Desideri: chiudi gli occhi e sogna. Esprimi un desiderio, e fallo volare alto nel cielo! La Notte dei Desideri, diventata il simbolo di Eterna, è fissata per venerdì 21 Aprile dalle 23:30. Per prenotare il palloncino: info@eternacompleannodiroma.it