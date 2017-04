Natale di Roma: corteo storico dal Circo Massimo ai Fori Imperiali

Domenica 23 aprile, a conclusione delle celebrazioni per il Natale di Roma, dalle 11 il Gruppo Storico romano partirà in un corteo dal Circo Massimo passando per i Fori Imperiali fino a chiudere con la deposizione di una corona di alloro sotto la statua dell’Imperatore.

Questo il programma dell'affascinante rievocazione a cura del Gruppo Storico romano

ORE 10:00 -11:00 Cerimonia di apertura: Commissio Feriarum

ORE 11.00 – 11.15 Oratoria di Mecenate: “Traiano Ottimo Principe - difensore dei diritti e del pensiero” l'insigne impronta di Traiano nell'applicazione del Diritto risuona ancora oggi nelle aule di giustizia e nelle istituzioni culturali di tutto il mondo.

ORE 11.15 partenza corteo

ORE 12.15 - 12 Deposizione di una corona di alloro alla statua di Traiano su via dei fori imperiali. Saluto e benedizione dell' imperatore Adriano ai sudditi dell'Impero in Piazza del Campidoglio



ORE15.00-17.30 Esibizioni presso il circo massimo dei gruppi dI ricostruzione storica

Battaglia delle Legioni. ORE 17.30-18.30

Rievocazione della conquista della Dacia nell’area esibizioni.