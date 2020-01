Natale al planetario: "Cometa di Natale, storia di un simbolo"

Stargate Planetarium presenta il 3 gennaio 2020 uno spettacolo natalizio nell'Auditorium delle Scuderie Aldobrandini di Frascati, grazie al sostegno del Comune di Frascati.



"Cometa di Natale: storia di un simbolo"- Seguendo la tradizione della Cometa di Natale, proponiamo un focus sul fenomeno astronomico della Stella di Betlemme che guidò i Magi a far visita a Gesù appena nato. L'occasione permetterà anche di illustrare il passaggio di una cometa interstellare, visibile nel cielo durante il periodo natalizio.



PROGRAMMA SPETTACOLI

3 gennaio: "Cometa di Natale: storia di un simbolo"

16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00

+ osservazione gratuita ai telescopi in piazza per la "Notte al museo" per osservare la Luna.



Costi:

Biglietto intero: € 10

Biglietto ridotto (under 18, over 65, persone con disabilità) : € 8

Family Pack ( 2 adulti e 1 under 18) 25€

Family Pack ( 2 adulti e 2 under 18) 30€

Family Pack 2 adulti e 3 under 18) 35€



Nel 2019 nasce STARGATE PLANETARIUM, il primo planetario itinerante in Italia dotato della straordinaria tecnologia laser 4K (Ultra HD), per una definizione ed un'esperienza mai viste prima, con le sue due cupole a disposizione per adattarsi ad ogni spazio. La cupola più grande, da 7,5 metri di diametro, è la prima itinerante di queste dimensioni in Italia. Il team scientifico è composto da esperti astronomi e divulgatori scientifici che accompagneranno gli spettacoli con una suggestiva narrazione dal vivo.



INFO E PRENOTAZIONI:

info@stargateplanetarium.it

tel. 351.8041418