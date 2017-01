Al Natale Orviniese stand e calze della Befana - Ultime battute per il Natale Orviniese che si è aperto lo scorso 8 dicembre con l'accensione dell'albero. Dal 2 al 6 gennaio, giorno in cui arriverà la Befana, sarà una festa continua tra gli stand allestiti nel cuore della cittadina.

Caramelle, zucchero filato, pop corn e calze della Befana per tutti i golosi: il 6 gennaio a bordo della sua scopa la Befana approderà ad Orvinio per incontrare i bambini in Piazza Garibaldi. L'appuntamento con l'arrivo della Befana a Orvinio è per le 10.30. Negli altri giorni stand aperti dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20.