Natale al Mercatino di Cinecittà

Sabato 14 dicembre dalle 10.00 alle 20.00 al Mercatino di Cinecittà ci sarà la tanto attesa Festa di Natale 2019 con musica dal vivo,omaggi per tutti e ricco buffet tutto il giorno!

Inoltre ci sarà l'animazione per i più piccoli,attesi da Babbo Natale con la loro letterina e dall'elfo con i suoi giochi ed i regali per tutti.

Tante le promozioni e le iniziative.

I più creativi sono invitati a partecipare al concorso "miglior addobbo natalizio" fatto con materiali di riciclo,si può vincere un ingresso spa con suite riservata e degustazione di tè con pasticcini.

Dal 9/12 con una spesa minima di 10€ in qualsiasi reparto del Mercatino (abbigliamento,ludoteca,arredamento e oggettistica) riceverai una cartella per partecipare alla grande TOMBOLATA che si terrà alle 18.30 e in palio 3 cesti natalizi per cinquina,tombola e tombolino.

Sempre durante il giorno della festa per una spesa minima di 30€ potrai partecipare all'estrazione di un buono spesa da 100€ e uno da 50€ che si terrà il 21/12.

Per concludere acquistando un mobile al reparto arredamento avrai un super sconto sul trasporto!