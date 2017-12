Natale LEGO®: tonnellate di mattoncini invadono Roma

Prosegue a Roma il tour di Natale LEGO®. Migliaia di mattoncini e l’atmosfera delle feste avvolgeranno il centro commerciale Porta di Roma il 9 e il 10 dicembre dalle 10.00 alle 22.00 per tutto il weekend, in un’area dedicata a grandi e piccini, dove ognuno troverà il divertimento preferito.

Natale LEGO® a Porta di Roma

L’area di Natale LEGO si apre con un meraviglioso spazio in cui uno stupendo babbo natale, alto due metri, realizzato con migliaia di mattoncini è pronto a dare il benvenuto e a farsi fotografare da adulti e bambini o da famiglie intere… una foto ricordo da non perdere e da avere sempre con se.

Mattoncini LEGO DUPLO

I bimbi più piccoli troveranno fantastiche piscine piene di mattoncini LEGO DUPLO. Studiati apposta per le manine dei bimbi in età prescolare, i mattoncini LEGO DUPLO permettono di costruire ogni cosa l’immaginazione suggerisca. Treni lunghissime, torri altissime, o anche solo i primi incastri diventano possibili con la fantasia dei più piccoli e i mattoncini DUPLO.

Da non perdere è il primo building happening natalizio a Roma: guidati dallo staff, i giovani costruttori volenterosi potranno imparare a costruire decorazioni per l’albero di natale… tutte in mattoncini. Cuoricini, candeline, angioletti, caramelle… tantissime nuove idee da fare anche a casa propria per decorare gli alberi più originali.

Infine per i più grandi è irrinunciabile l’area di gioco libero, dove dare il massimo sfogo alla propria creatività con mattoncini di ogni forma e colore. I tavoli da gioco invitano proprio tutti alla costruzione e nulla rende più gioiose le famiglie che trovarsi tutti seduti insieme intorno ad un tavolino e creare dal nulla ciò che la fantasia suggerisce.

Il Natale LEGO sta per arrivare a Roma… siete pronti a mettere alla prova fantasia e creatività? Chi avrà le idee più originali? Grandi o piccini? Non resta che scoprirlo il 9 e il 10 dicembre al centro commerciale Porta di Roma… tonnellate di mattoncini vi attendono per mettere alla prova la vostra creatività.