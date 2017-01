Natale in Famiglia al Museo a Roma

Le sedi del Museo Nazionale Romano e la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, diventano luoghi speciali dove riscoprire la cultura divertendosi con un ricco programma di laboratori per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni sui temi della scienza, dell'arte e dell'archeologia. Così il momento della festa diventa il momento del racconto, della fascinazione o delle storie che che forse "mai sono state e che però saranno sempre"... E a che serviva? Planetario: La macchina delle stelle 7 gennaio 2017 ore 10.00 ­ 11.00 ­ 12.00 Spettacolo Un vero e proprio spettacolo di astronomia in un planetario gonfiabile alla ricerca delle costellazioni e dei miti celesti nei diversi popoli e culture, alla scoperta di un patrimonio universale oggi nascosto dalle luci della città. Coordinamento a cura del Dipartimento di Scienze dell'Università Roma Tre. Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea Dolci impossibili 6 gennaio 2017 ore 11.00 Laboratorio Chi l'ha detto che le torte si possono fare solo con burro, zucchero e farina? Qui nel Museo ci sono infinite possibilità di manipolare materiali, colori, forme! L'importante è lasciarsi guidare dalla fantasia e dalla creatività del food design! Alla fine le mettiamo tutte in mostra e che vinca il cuoco artista migliore! Palazzo Massimo Io sono l'archeologia! 7 gennaio 2017 ore 15.30 laboratorio In occasione della mostra Archaeology and me, un laboratorio sul significato e sul valore dell'archeologia oggi. Con una valigia piena di oggetti, di frasi e di pensieri i piccoli partecipanti viaggeranno attraverso il passato e le sue storie, come in una macchina del tempo. Crypta Balbi Il Museo delle tue cose 6 e 8 gennaio 2017 ore 15.30 laboratorio In questo museo ogni oggetto racconta la sua storia e il suo viaggio. Questi oggetti, però, sono molto vanitosi, si mettono "in vetrina" per farsi vedere e qualche volta si fanno anche sentire! In un racconto originale e non convenzionale, le "cose" del museo dialogheranno con quelle portate dai piccoli partecipanti. Modalità di partecipazione Euro 5,00 a persona Euro 2,00 diritto di prenotazione Ingresso ai musei a pagamento ove previsto. Prenotazione consigliata fino a esaurimento posti disponibili