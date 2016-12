Il 26 dicembre alle ore 11.30, nell'ambito di Natale nei Musei, c'è Un Natale fantastico tra fantascienza, horror e classici americani al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Una rassegna di letture che propone il tema del Natale declinato in sfumature diverse. Nel racconto Christmas Story di Paul Auster, il protagonista, che non si rassegna a dover passare le feste in solitudine, si scopre disposto anche a mentire pur di passare una giornata in compagnia.

Con: Antonietta Bello, Michele Lisi e Fabrizia Pandimiglio (violoncello)