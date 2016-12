Un Natale fantastico: letture al Museo Barracco

In occasione di Natale al Museo il 27 dicembre alle ore 11.30 c'è Un Natale fantastico tra fantascienza, horror e classici americani in collaborazione con il Teatro di Roma. L'evento si terrà al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco.

Una rassegna di letture che propone il tema del Natale declinato in sfumature diverse. Non tutti gli scrittori per cui la calda atmosfera del Natale è stata d'ispirazione hanno interpretato allo stesso modo il tema e in alcuni casi le dolci melodie delle feste possono fare d'accompagnamento a scene di morte o allietare le giornate di strane creature su altri pianeti. Il racconto di Truman Capote proposto ci ricorderà che quando a mancare sono i soldi, il problema diventa come rendere felice chi amiamo e la soluzione è sempre l'inestimabile valore di un gesto fatto col cuore, come quello dei protagonisti di Ricordo di Natale.

Con: Antonietta Bello, Michele Lisi e Fabrizia Pandimiglio (violoncello)