Mercatino giapponese di Natale da Doozo

Domenica 8 dicembre, dalle 11 alle 20, torna in via Palermo 51-53 (zona Monti) il Natale da Doozo, una Christmas Edition del Mercatino giapponese, ad ingresso libero, ormai giunto alla sua X edizione.

Il Natale da Doozo

Nel ristorante giapponese in zona Monti torna l'atmosfera di Natale con il mercatino giapponese che compie 10 anni. Un appuntamento che rappresenta ormai un'occasione per immergersi completamente nella cultura del Sol Levante, fare regali natalizi originali,.

Non solo, si potranno anche assaporare le specialità di street food giapponese appena preparate dallo chef di Doozo Endō Kazuhiko in orario continuato dalle 12:30 alle 18:30, fino ad esaurimento provviste ed eventuali pause per il rifornimento.

Durante l'evento non sarà possibile prenotare tavoli, inoltre durante gli incontri previsti in giardino lo spazio degli stand di street-food potrebbe ridursi. Saranno a disposizione per tutti i clienti anche dolcetti giapponesi fatti in casa da abbinare a tè giapponesi.

Come ogni anno, gli stand saranno tutti a tema Giappone, proporranno kimono, accessori, stoffe, bonsai, bamboline, oggettistica, origami, dipinti, prodotti d’artigianato, sake, tōfu biologico e altri prodotti gastronomici di qualità. Un banco sarà interamente dedicato ai libri di letteratura giapponese tradotta in italiano e molto altro!

Il programma del Natale da Doozo

1- 1:30-12:30 seminario sul sake condotto dai Sake Expert Tomohiro Shiba, Kana Cappelli ed Emanuele Antonini, in collaborazione con Shibataya Italy e Piccola bottega merenda. Il seminario consisterà in una breve teoria, in degustazioni e abbinamenti con dei sapori giapponesi e italiani.

Chi volesse approfondire il suo viaggio potrà farlo acquistando degustazioni e bottiglie di sake e liquori importati da Shibataya Italy direttamente all'apposito stand.

-12:30-18:30 apertura stand con specialità di street food giapponese e dolcetti fatti in casa da abbinare a birre, sake e tè giapponesi.

-"Washoku. L'arte della cucina giapponese", pubblicato lo scorso ottobre da Giunti editore.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/483764765569901/