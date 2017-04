Natale di Roma: uno straordinario concerto al Colosseo

Il 21 aprile 2017, in occasione del Natale di Roma, il Colosseo sarà teatro di un concerto straordinario: The Choir of Sidney Sussex College dell’Università di Cambridge si esibirà a partire dalle ore 10 di mattina all’interno dell’Anfiteatro Flavio.

Il complesso vocale, fondato nel XVI secolo, è specializzato nell’esecuzione della musica rinascimentale, di cui offrirà un corposo programma ai visitatori del Colosseo, per un concerto che è incluso nel costo del biglietto.

L’impaginato nella prima parte copre un secolo musicale, il Cinquecento: da Josquin Desprez e Nicolas Gombert, a Clemens non Papa e Orlando di Lasso, fino a William Byrd, Tomás Luis de Victoria e Hieronymus Praetorius, abbracciando lo splendido florilegio della polifonia vocale rinascimentale.

Nella seconda parte saranno eseguite musiche di Claudio Dall’Albero, compositore che insegna canto corale presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma ed è stato tra il 2006 e il 2007 Maestro della Cappella Musicale della Basilica Vaticana ad nutum Capituli.