Natale di Roma al Foro Contadino: mangia romano

Natale di Roma ricco di gusto al Foro contadino, il Farmers’s Market a Nuovo Salario. Per festeggiare i 2771 anni di Roma c'è Mangia Romano.

I 13 produttori del territorio regionale, dalla Tuscia ad Amatrice, propongono sui banchi i loro prodotti di eccellenza: pesce, formaggi tra cui il famoso Pecorino “il Vecchio Montanaro” primo classificato Premio Roma, ortofrutta, pane preparato con grano e cereali 100% a km 0, legumi e frutta secca, le patate viola dell’alta Tuscia, olio, pasta fresca, vino, pesce, conserve, marmellate, miele e tanto altro all’insegna della stagionalità e del km 0.

In occasione del Natale di Roma al Foro attenzione ed esaltazione per i piatti ispirati alla tradizione romana. Dalle 11 serenata a Roma con musica dal vivo, poi largo al gusto con polpette al sugo, coda alla vaccinara e vino rosso e per i vegetariani torte rustiche a volontà.