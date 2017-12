Natale da Hespresso, la galleria dell'800 al Viminale

Il Natale da Hespresso all'insegna di gusto, qualità ed eleganza. Hespresso, nato dopo un accurato lavoro di restauro all’interno di un'affascinante galleria di fine ‘800, è un luogo speciale che coniuga raffinatezza e informalità: un locale nel quale condividere l’esperienza di uno stile tutto italiano immergendosi nella storia della Roma liberty e della Belle Époque.

Per questo Hespresso è la location ideale per trascorrere il Natale tra cibo delizioso e vini d'eccellenza con un menù in grado di soddisfare tutti i gusti.

Il Natale da Hepresso è davvero adatto ad ogni esigenza: per chi vuole trascorrere il 25 dicembre in famiglia, con gli amici o con la propria dolce metà. Un Natale speciale in un luogo magico ed esclusivo, proprio sul colle del Viminale.

Natale da Hespresso il menù

ANTIPASTI

- Flan di zucca con crema al taleggio e guanciale croccante

- Involtini di verza con riso allo zafferano e speck su salsa di bufala.

- Tartare di battuto di fassona con guacamole e pomodorini confit

- Ricottina al forno con miele tartufato e mandorle

PRIMI

- Ravioli in brodo di cappone

- Lasagnetta con sfilacci di brasato di manzo

SECONDI

- Rollé di maiale farcito con salsa alle prugne e patate sabbiate al rosmarino

DESSERT

- Tiramisu' in coppa con scaglie di cioccolato fondente

acqua e vino in abbinamento