Natale in Conservatorio: la storia di Peter Pan e l'omaggio al Maestro Gazzelloni

Natale è alle porte e il Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma vuole festeggiarlo proponendo due concerti d’eccezione. Venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 18,30 presso la Sala Accademica del Conservatorio di Musica Santa Cecilia sarà la volta della magica fiaba di Peter Pan raccontata da Giorgio Gobbi e accompagnata dalla Wind Ensemble di Luca Poletti. Questo progetto è nato da un sogno che voleva diventare realtà: portare un momento di gioia, spensieratezza e partecipazione a grandi e piccini. Il proposito è quello di riuscire ad avvicinare il pubblico alla bellezza della musica dal vivo unita al teatro e trasportare così i bambini in una dimensione di magia e fantasia e incoraggiare i grandi a risvegliare i fanciulli che sono stati. È uno spettacolo adatto alle famiglie.

Sabato 21 dicembre 2019 alle ore 19, invece, il Maestro Franz Albanese con la sua Orchestra di Flauti del Conservatorio Santa Cecilia renderà omaggio al Maestro Severino Gazzelloni, artefice della riscoperta moderna del flauto, strumento che ha iniziato grazie a lui a ottenere larga e condivisa considerazione in virtù delle sue peculiari caratteristiche di agilità, bellezza del suono e larghe possibilità d’impiego solistico e in tutti i generi musicali (classica,leggera, pop, rock, jazz).

Peter Pan

Venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 18,30

L’opera musicale originale “Peter Pan” nasce per volontà del compositore e pianista Luca Poletti che decide di ispirarsi liberamente a questa celebre fiaba trasformandola in un progetto teatrale per attore e gruppo strumentale da camera (10 musicisti). La partitura è edita da Wicky Music ed è tradotta in 5 lingue (inglese, francese, tedesco, russo e spagnolo) e viene rappresentata con successo in molti teatri del mondo. La storia di Peter Pan è raccontata attraverso gli occhi di Michele (Giorgio Gobbi), fratello minore di Wendy e Gianni. Il protagonista, che ha vissuto personalmente l’avventura, la ricorda e la racconta al pubblico anche avvalendosi del Magicario, il diario segreto di Peter …

Orchestra dei flauti del Conservatorio di Musica Santa Cecilia diretta dal M. Franz Albanese

Sabato 21 dicembre 2019 alle ore 19

Costituita nel 2006 da Franz Albanese, l’Orchestra di Flauti di Santa Cecilia è una realtà professionale che si pone l’obiettivo di divulgare nei più vasti ambiti il repertorio originale scritto per l’intera gamma di flauti traversi. Composta da un organico di oltre 50 elementi, comprende ottavini, flauti in do, flauti in do discendenti al si, flauti in sol, flauti bassi, flauto contrabbasso.

Programma proposto per il Concerto di Natale

Joseph Bodin de Boismortier

Concerto n. 2 in La minore

Allegro, Largo, Allegro

Antonio Vivaldi

Concerto “La Tempesta di Mare”

Allegro, Largo, Presto

Dimitri Shostakovich

Valzer n.2

Georg Friedrich Händel

Passacaglia

Anne McGinty

Greensleeves Fantasy

Johann Pachelbe

Canone in Re maggiore

Franz Albanese

Il Natale nel Mondo

(su temi provenienti da Italia, Irlanda, Ucraina, Usa, Inghilterra, Francia, Austria, Germania)

Emanuele Sassetti, flauto irlandese