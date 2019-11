Natale a Cinecittà World: magica New York addobbata a festa

Il Natale accende Cinecittà World. Dal 30 novembre, il parco divertimenti del cinema e della tv fa vivere a tutti i visitatori una magica atmosfera. Una New York addobbata a festa, da visitare senza prendere l'aereo, senza spostarsi da Roma.

Il Natale di Cinecittà World

Cinecittà Street cambia faccia grazie agli addobbi, a Babbo Natale, alla cassetta delle letterine natalizie, alle ghirlande e a un grande albero decorato. Per i più piccoli trucca bimbi a tema.

Tra le attrazioni a tema, I- Fly, la Montagna russa di Babbo Natale: una volta indossati i visori in VR si vola sulla slitta di Babbo Natale per consegnare regali in tutto il mondo. Per gli appassionati dei film di Natale c’è Gocce di Cinema, le più belle scene dei film di Natale proiettate su un grande maxischermo ad acqua nella grande Piazza del Parco.

L'inaugurazione del Natale ci sarà ufficialmente sabato 7 dicembre. Di seguito il programma:

Alle 16 sarà presentato al Teatro 1 lo spettacolo Viva l’Italia, durante il quale sarà consegnato l’assegno di beneficienza dei proventi raccolti durante l’evento interforze Viva l’Italia;

Il Regno del Ghiaccio sarà ancora più addobbato per le feste, e ospiterà il brindisi con vip e testimonial.

Alle 17 lo spettacolo Gocce di Cinema

Alle 17,30 Goodbye Show.

Per maggiori informazioni: https://www.cinecittaworld.it/Info/Eventi/89/Natale-a-Cinecitt%C3%A0-World