La magia del Natale si "accende" a Castel Romano

Si accende la magia del Natale a Castel Romano con il tradizionale "switch on" e non solo per i bambini. Alle 17.00 in punto di sabato 16 novembre, due straordinarie marching band – direttamente dalle città di Mentana e Fiuggi - inizieranno il percorso in musica attraversando in parallelo i viali del Centro McArthurGlen, sostando in punti strategici dove ‘accenderanno’ man mano le luminarie natalizie.

I settantacinque elementi delle due bande si ricongiungeranno nella piazza del grande albero di Natale ecologico, dove con un gran rullo di tamburi accenderanno le sue 20.000 luci per poi suonare tutti insieme i più amati temi natalizi.

Il Natale a Castel Romano: decorazioni e un magico tunnel

Magiche e suggestive le decorazioni in tutto il Centro. Torneranno in piazza le tradizionali ghirlande, la piramide di palle giganti e la slitta di Babbo Natale, sfondo ideale per i selfie; si accenderanno il magico tunnel luminoso e il cielo stellato, per un totale di 150.000 luci. Saranno dodici i nutcrackers giganti schierati per la protezione del castello.

Non poteva mancare Santa Claus in persona, che dal 7 dicembre e per tutti i week end sino a Natale incontrerà i bambini nel Centro per scambiare due chiacchiere, raccogliere le letterine dei tanto desiderati giocattoli e scattare insieme delle foto, che verranno stampate gratuitamente per essere portate a casa. E ancora, dal 30 novembre e per tutti i weekend di dicembre torna il servizio di impacchettamento doni in piazza dell’Elefante, a cura della Onlus I Donatori del Sorriso.

Lo sfavillio delle luci illuminerà l’attesissimo Black Friday dei centri McArthurGlen previsto per un intero weekend da venerdì 29 novembre fino a lunedì 2 dicembre, occasione perfetta per dare inizio allo shopping natalizio con promozioni fino al 70%.