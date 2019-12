Natale e Capodanno da Rosso

Mancano pochi giorno al Natale... ancora non avete deciso come passarlo? Prenota un tavolo da Rosso, scprirai il nostro menu per il pranzo di Natale e Santo Stefano a soli 30€. Il menu puoi trovarlo visitando il sito www.ristoranterosso.it

E poi, appuntamento per festeggiare il Capodanno da Rosso la sera del 31 dicembre e brindare all’arrivo del nuovo anno. Trascorri una notte magica in uno dei ristoranti più belli di Roma, a pochi metri dal Circo Massimo, con Il Gran Buffet di capodanno a soli 65€, una selezione speciale con tante gustose ricette studiate per l'occasione dal nostro Chef... vieni a scoprirle!

Da mezzanotte in poi, invece, cambiamo pelle ed il cocktail bar sta già rullando i motori per prepararvi tantissimi cocktails, ci sarà anche qualche anteprima speciale della nuova drink list. Non fateveli scappare? E perché non farsi accompagnare da un buon hamburger? Tante sorprese del menu, nella notte più lunga dell’anno, ti aspettano!

Cucina, pizzeria, pasticceria, cantina e cocktail bar

Aperto dalle sette di mattina alle due di notte, 7 giorni su 7, dalla prima colazione al dopocena, passando per il pranzo e l'aperitivo, Rosso nasce per accogliere, in un ambiente internazionale, dall'atmosfera conviviale e confortevole tutti coloro che vogliono degustare un menu gourmet.



