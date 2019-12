Natale con gli artisti e gli artigiani di Castel Gandolfo

Dal 1 dicembre al 6 gennaio sul Corso della Repubblica

dal civico 67 al 85

a Castel Gandolfo

Tutti i fine settimana tante iniziative per festeggiare

insieme il periodo più magico dell'anno..

tutti i giorni botteghe e laboratori aperti per i tuoi regali unici e artigianali.



1 dicembre



Ore 10 Inaugurazione della mostra “Itinerario di una forma. CUBI” del gruppo artistico Arte 3zeri73 di Castel Gandolfo. La mostra sarà allestita in Corso della Repubblica dal civico 53 al 85



ore 11 al Cantiere delle Arti civico 79 “Realizza la tua decorazione di Natale in ceramica” costo adulti 25 €, bambini 15 € comprensivo di materiali e cottura del manufatto.



Dalle 10 alle 19 shopping natalizio in corso della Repubblica con dolci natalizi e vin brulé offerti dagli artisti e artigiani e da Amici del Gusto



7 dicembre



Ore 11 Inaugurazione della mostra fotografica “Faccia da artista” lungo il corso. Foto di Andrea Rossi.



Per tutta la giornata potrai assistere alle varie lavorazioni artigianali degli artisti delle mostra .



8 dicembre



Gli artisti di ARTE3zeri73 di Castel Gandolfo vi accompagneranno nella Creazione della vostra decorazione natalizia per abbellire Piazza Cavallotti.



Inizio corsi alle ore 11 e termineranno alle 17. (Laboratori a offerta libera aperti ad adulti e bambini).



con il mosaico la ceramica la pittura ed il riciclo.



Mostra “L’Anima del Sacro” presso la Cripta S. Tommaso da Villanova. Ore 12.30 inaugurazione



14 dicembre



Ore 12 Laboratorio di argentatura di una cornice a cura di Stefano Armacolas presso Profili d’arte al civico 85 . costo adulti 25 €, bambini 15 € comprensivo di materiali



Alle 15 Corso di pittura con pigmenti naturali con Profili D’arte . . costo bambini 15 € comprensivo di materiali



15 dicembre



Concerto del gruppo musicale” Il Cerchio della Musica“



Alle ore 12 lungo la via degli artisti dal civico 85 al 53 .



Musiche di natale



Dalle 10 alle 19 shopping natalizio in corso della Repubblica con dolci natalizi e vin brulé offerti dagli artisti e artigiani ed amici del Gusto



Per tutta la giornata potrai assistere alle varie lavorazioni artigianali degli artisti in Corso della Repubblica



21 dicembre



ore 11 presso lo studio de La Musa Mosaici workshop “gioiello in mosaico” per realizzare un anello, un bracciale e un paio di orecchini in mosaico, costo 90 € comprensivo di materiale, attrezzatura e supporti, durata 2 ore.



Alle ore 12 mangia insieme a Babbo Natale una fetta di panettone



Dalle ore 15 potrai ammirare come si realizza un giocattolo in legno da Toy art al civico 71



22 dicembre



ore 11 “arte libera tutti” laboratorio di ceramica al Cantiere delle Arti per bambini dai 5 ai 12 anni, durata 1 ora e mezza, costo 15 euro comprensivo di materiali e cottura del manufatto.



Alle 12 mangia insieme a Babbo Natale una fetta di panettone



Dalle 10 alle 19 shopping natalizio sul Corso della Repubblica dal civico 85 al 67 con dolci natalizi e vin brulé offerti dagli artisti e artigiani e da amici del Gusto



28 dicembre



ore 11 presso lo studio de La Musa Mosaici workshop “il tuo souvenir” per realizzare un souvenir in mosaico, costo 30 € (bambini 15 €) comprensivo di materiale, attrezzatura e supporti, durata 1 ora



Ore 11 Inaugurazione della mostra fotografica di Carlotta Domenici De Luca



29 dicembre



Dalle ore 11 potrai ammirare come si realizza un giocattolo in legno da Toy art al civico 71



Alle ora 15 corso di Fimo con le Insolite cose al civico 79 . durata 2 ore costo 15 € a persona , per grandi e piccini



4 gennaio



dalle 11 alle 15 vieni quando vuoi al Cantiere delle Arti per decorare la tua personalissima calza della Befana, costo 15 euro comprensivo di calza da decorare e materiali



5 gennaio



ore 11 “arte libera tutti” laboratorio di ceramica al Cantiere delle Arti per bambini dai 5 ai 12 anni, durata 1 ora e mezza, costo 15 euro comprensivo di materiali e cottura del manufatto.



6 gennaio



Alle 15 corso di pittura con pigmenti naturali con Profili D’Arte . . costo bambini 15 € comprensivo di materiali



Concerto dei Flauti dolci di Castel Gandolfo



Dalle 10 alle 19 shopping natalizio sul Corso della Repubblica con dolci natalizi offerti dagli artisti e artigiani

