Natale al MAXXI, dieci le mostre in corso: ecco le aperture straordinarie

Il Natale al MAXXI è ricco di arte e sorprese. Il colorato, dirompente, frastornante universo degli oltre 140 artisti di LA STRADA. DOVE SI CREA IL MONDO e il confronto tra Arte e Intelligenza artificiale nelle opere visionarie degli artisti della Millennial Generation di LOW FORM. Le immagini coinvolgenti di un maestro della fotografia come Paolo Pellegrin e un talento del fumetto come Zerocalcare, che venerdì 28 dicembre sarà tutto il giorno a disposizione dei visitatori della mostra per uno speciale firmacopie.

E ancora: il focus dedicato al lavoro di Paolo Portoghesi, l’installazione ambientale realizzata da Michele De Lucchi, THE INDEPENDENT progetto dedicato al gruppo indipendente torinese Nesxt, la rassegna video ARTAPES. Il MAXXI si prepara alle prossime feste con un offerta ricchissima.

Aperture natalizie al MAXXI

L’offerta natalizia del museo è ricca e interdisciplinare: con ben 10 mostre e progetti speciali, resterà aperto mercoledì 26 dicembre, in via eccezionale lunedì 31 dicembre fino alle 17.00, martedì 1 gennaio 2019 e domenica 6 gennaio. Resterà chiuso lunedì 24 e martedì 25 dicembre.

All’offerta culturale del museo, che si preannuncia ricchissima anche per il 2019, con un intenso calendario di mostre incontri, eventi, workshop, proiezioni cinematografiche, lecture teatrali, è possibile accedere anche grazie alla card myMAXXI, l’abbonamento al museo con cui è possibile accedere gratuitamente alle mostre e alla biblioteca per un anno e usufruire di condizioni agevolate su tutti i programmi culturali, le attività didattiche e gli eventi speciali (a partire da 25 Euro).

Le mostre in corso a Natale al MAXXI

LA STRADA. DOVE SI CREA IL MONDO a cura di Hou Hanru e di tutto lo staff curatoriale e di ricerca del MAXXI, porta nelle gallerie del museo oltre 200 opere di più di 140 artisti da tutto il mondo (fino al 28 aprile 2019). La mostra – con lavori di Alfredo Jaar, Kendell Geers , Marinella Senatore, Olafur Eliasson, Santiago Sierra, Jimmie Durham, Barbara Kruger e molti altri – porta all’interno del museo la vitalità, il caos, le battaglie e le proteste civili, la sperimentazione e la creatività della strada - con tanto di gettata di asfalto lungo uno dei corridoi - intesa come manifesto della vita contemporanea, luogo in cui si crea una nuova visione del mondo.

Con LOW FORM i visitatori possono perdersi nell’immaginario tecnologico e surreale di 16 artisti della Millennial Generation che si confrontano con l’intelligenza artificiale, tra sogni generati da computer, algoritmi creativi e avatar che si interrogano sul senso dell’esistenza. A cura di Bartolomeo Pietromarchi, fino al 24 febbraio 2019.

PAOLO PELLEGRIN. UN’ANTOLOGIA a cura di Germano Celant, presenta oltre 150 immagini del grande fotografo, con alcuni inediti e contributi video, in un percorso immersivo e coinvolgente che si articola tra due estremi: il buio, con il racconto di un’umanità sofferente, e la luce, in cui prevalgono immagini maestose della natura (fino al 10 marzo 2019).

ZEROCALCARE. SCAVARE FOSSATI – NUTRIRE COCCODRILLI, a cura di Giulia Ferracci e realizzata in coproduzione con Minimondi Eventi con la collaborazione di Silvia Barbagallo, è la prima personale dedicata a questo fenomeno del fumetto, portavoce sensibile e consapevole della sua generazione. Esposti poster, illustrazioni, copertine di dischi, disegni originali dei suoi libri, un lavoro site specific disegnato per l’occasione (Spazio ExtraMAXXI, fino al 10 marzo 2019). Sabato 5 gennaio, inoltre, Zerocalcare sarà protagonista con le sue tavole originali di un evento a sostegno delle popolazioni civili vittime della guerra nel nord della Siria, insieme con Valerio Mastandrea.

Il nuovo allestimento della COLLEZIONE presenta 30 lavori di 26 autori in una grande collettiva che si apre proprio con una parte dedicata ad alcune delle nuove acquisizioni del 2018, tra cui i lavori di Katharina Grosse, Monica Bonvicini, Yinka Shonibare MBE, Pablo Echaurren, Marco Tirelli, Giulio Turcato e le fotografie di Hassan Hajjaj, Paolo Di Paolo, Paolo Pellegrin.

E ancora, sarà possibile ammirare l’installazione ambientale L’Anello mancante realizzata dall’architetto Michele De Lucchi, rivivere la storia dell’architettura italiana con il focus Dentro La Strada Novissima, dedicato alla celebre mostra di Paolo Portoghesi alla prima Biennale Architettura del 1980; con il progetto THE INDEPENDENT si potrà scoprire il lavoro del collettivo torinese indipendente Nesxt, mentre con When Sound Becomes Form il percorso della sperimentazione sonora italiana dagli anni Sessanta.

Natale al MAXXI

Il museo resta aperto con le sue 10 mostre e progetti speciali

mercoledì 26 dicembre, martedì 1 e domenica 6 gennaio

Apertura straordinaria lunedì 31 dicembre

Chiuso lunedì 24 e martedì 25 dicembre