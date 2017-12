Natale al Circolo Montecitorio

Nella prestigiosa cornice dello storico Circolo Montecitorio, tra l'Aniene e la Tevere Remo, 30 artigiani proventienti da Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Lazio, Campania, si sono dati appuntamento a Roma per rendere omaggio alla tradizione e alla creatività tutta italiana.



L'evento, patrocinato dal Circolo Montecitorio, apre i battenti venerdì 15 dalle 16.00 alle 21.00 con un cocktail di benvenuto alle 18.30 per espositori, visitatori, giornalisti e prosegue sabato 16 dalle 10.00 alle 18.00!



"Siamo onorati di ospitare una manifestazione che si distingua" ha sottolineato il padrone di casa Pres. Fabio Ciani, che ha sposato in pieno la scelta fatta delle due organizzatrici Eleonora Corsi e Livia Giannelli di selezionare un solo espositore per genere, al fine di mettere in risalto l'unicità dell'offerta e dare al pubblico l'opportunità di conoscere e acquistare la diversità.



Tra le categorie in mostra per donna, uomo, bambino: abbigliamento, calzature, accessori moda, gioielli, bijoux, complementi di arredo per la casa, tessuti e filati pregiati, decorazioni di Natale, prodotti enogastronomici.



Ospite d'onore dell'evento l'Associazione ABE Onlus, con un progetto dedicato al sostegno dei familiari dei piccoli pazienti emato-oncologici in cura presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.



L'ingresso alla Mostra, è gratuito: Casina Sociale Via dei Campi Sportivi 5 - Roma (Acqua Acetosa)





Gallery