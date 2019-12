Zagarolo delle Meraviglie: Natale di ghiaccio, robotica e informatica per bambini

Un Natale da vivere quello di Zagarolo con tante iniziative ospitate nel suggestivo Palazzo Rospigliosi dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 e organizzate dalla Regione Lazio con Lazio Innova in collaborazione con il Comune di Zagarolo.

Mostre, musica, laboratori per bambini, mercatini dell’artigianato, pattinaggio sul ghiaccio, robotica, informatica per bambini e tante altre attività tra innovazione e tradizione. Un ricco programma di spettacoli ed eventi artistici nel solco del folclore natalizio ma anche di attività formative e workshop per tutte le età sui temi dell’innovazione e della tecnologia.

Tra le tante attività organizzate dallo Spazio Attivo LOIC di Lazio Innova c’è il Coding con corsi dedicati ai più piccoli; ci sono poi i Tutorial FabLab per gli adulti; arte e ambiente, invece, si uniscono con il Festival Humor Grafico all’interno della Mostra Biodegradabile “100 autori di fumetto umoristico”. E ancora spettacolari proiezioni e video mapping immergeranno i visitatori nella realtà virtuale, con giochi di luce e illusioni ottiche; con Zagarolo Sonora si potrà scoprire un nuovo modo di fare musica con il digitale; scie luminose e sistemi particellari saranno protagonisti nello spettacolo di danza XMAS HYPE; ancora, si potrà assistere a un’appassionante sfida di eSport tra affermati Pro Player di Fifa e di Fortnite. a innovazione e creatività si affiancheranno momenti della tradizione classica del Natale con le attività a cura del Comune di Zagarolo, tra musica, spettacoli e intrattenimento per tutte le età; non mancheranno gli artigiani alimentari e le aziende vinicole di tutto il Lazio che saranno protagonisti con ZAG Foodstuffs, uno show cooking con degustazione, esposizione e vendita dei prodotti del territorio regionale. Infine spazio al cinema, con la proiezione in anteprima assoluta del film Acciarino, ultimo lavoro di Express Production, società incubata presso lo Spazio Attivo LOIC di Zagarolo.

