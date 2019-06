Napule 'Mparaviso

Versi, Prosa e Musica dal vivo in lingua napoletana

Con Alessandro Casola, Umberto Papadia e Francesca Tucci



Lo spettacolo fa emergere tutti i profumi e il fuoco della lingua e la cultura napoletana. Da Di Giacomo a De Filippo, l’essenza dei grandi classici napoletani in un allestimento che comprende la Poesia e i Poemi che hanno il fascino del sogno e del confronto diretto con l’Aldilà. Le canzoni classiche napoletane e i passaggi più significativi di Filumena Marturano completano il quadro vesuviano. Melodia, dramma e comicità, tutti i sapori e i profumi di Napoli sono serviti.



Portare Napoli e la sua cultura a Roma è da sempre mio progetto e assiduo pensiero. Dopo aver introdotto l’argomento con uno Stage di Teatro Napoletano, il passaggio successivo non poteva che essere il confronto diretto con il pubblico, al quale proporre pezzi di un repertorio napoletano messo da parte in anni di teatro ai piedi del Vesuvio.

In questo progetto mi sono stati vicini, oltre al Nuovo Teatro San Paolo, al quale va il mio ringraziamento per aver sostenuto il progetto, due validissimi collaboratori Francesca Tucci e Umberto Papadia che con le loro voci, il pianoforte, le percussioni, faranno brillare la parte canora dello spettacolo.

Gallery