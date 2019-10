Nanoblock: un mondo a portata di mano

Il secondo laboratorio organizzato da TeknoToys - Giochi di costruzione! Un evento divertente e innovativo tutto completamente gratuito!



NANOBLOCK I mini mattoncini giapponesi! Un nano mondo di dettagli da costruire e collezionare...divertimento assicurato! Potrai ingegnarti a costruire il tuo piccolo #pokemon preferito!



Per i più audaci ci sarà una mini sfida, sorteggiando tra le card che ti forniremo, dovrai imitare l'immagine proposta. La costruzione più simile all'immagine sarà la vincitrice e la potrai portare con te!



Il gioco può rappresentare la modalità più adeguata per l’apprendimento dei più piccoli e la curiosità dei più grandi.



Il laboratorio è gratuito e non necessita di prenotazione.



Per maggiori Informazioni:

06 321 8985

info@giochidicostruzione.it



Consulta il calendario degli eventi 2019, visita il nostro sito: http://www.giochidicostruzione.it/