Nando Citarella Trio

Nando Citarella si occupa di musica da tutta la vita, i tamburi e le percussioni sono i suoi strumenti di elezione anche se egli si può certamente considerare un eccellente polistrumentista. Innumerevoli le sue esperienze, e tantissimi gli ambiti in cui continua ad operare, collaborando con artisti di fama internazionale.

Il palco di un teatro è probabilmente l'ambiente, il luogo più consono alla sua arte, perché oltre alla musica Nando racconta storie, tante storie di tradizioni diverse, ma comuni a tutta l'umanità per questo riesce ad essere empatico e coinvolgente come pochi altri.

Da GINO51 non viene offerto un palco ma un piccolo spazio, in un piccolo locale, ma così vicino al pubblico da regalare sensazioni ed una intimità unica.

Gabriella Aiello

voce

Carlo Cossu

violino

Gabriele Gagliarini

percussioni