Nando Citarella trio

Una serata di folklore all'insegna di Napoli, con degustazione di piatti tipici e vino. Nando Citarella non ha bisogno di alcuna presentazione, è un fenomeno della scena musicale popolare europea, spazia dal teatro alla festa di piazza, dai brani di musica tradizionale, alla sperimentazione insieme a gruppi di altre culture e paesi. In questa occasione sara' accompagnato da musicisti noti e che suonano con lui da tanto tempo, Gabriella Aiello alla voce- Carlo Cossu al violino- Gabriele Gagliarini alle percussioni. Una occasione unica, per godere di uno spettacolo ricco in un contesto intimo e di grande prossimità.