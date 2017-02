Nadia Natali canta 'na passione romana

La canzone romana incontra vari stili in un affascinante e inconsueto viaggio che attraversa un secolo di melodie e parole e fonde la tradizione musicale italiana con stilemi armonici nati oltreoceano: un connubio mai realizzato finora. È comune sentire definire Roma "città eterna", "città all'ombra del Cupolone", "città del Tevere", "città dei sette colli”... Tutto vero ma c’è anche altro nascosto: Roma non è una città ma "la città"', non solo un luogo ma un posto dell’anima che è impossibile dimenticare.

L'itinerario scenico di "’Na Passione Romana" sarà concepito per esprimere un vero e proprio viaggio emozionale, all'insegna del melting pot, in cui gli spettatori s'incanteranno a seguire il filo rosso della contaminazione tra generi, che cuce insieme canzoni romane classiche come: Serenata a ponte, Arrivederci Roma, Serenata sincera, Pè lungotevere, Serenata de Paradiso interpretate dalla splendida voce di Nadia Natali. Lo spettacolo sarà arricchito da poesie e racconti di grandi autori capitolini letti e recitati da Alessio D'Amico.