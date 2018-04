Nadia Natali,dopo il grande successo di "Una Passione Romana" con Maurizio Mattioli,venerdi 27 aprile debutterà con " Decore" al Teatro Tor Bella Monaca; uno spettacolo dove musica e teatro, racconti e canzoni, si fondono insieme per narrare la Roma vera dal secondo dopoguerra agli anni 70,tra i vicoli della città eterna e il quartiere Monti.

14 classici della canzone romana, inframmezzati da parti recitate, per un racconto corale emozionante, coinvolgente, portato in scena da una grande voce che si rivela anche attrice in grado di condurre gli spettatori per mano lungo le strade, le vicende, i tramonti, le risate e la commozione di una Roma da rimpiangere e far rinascere nella memoria collettiva.

Carrettiere a vino, L’Eco der Core, Ciumachella de Trastevere, Le Mantellate, Vecchia Roma, Sinnò me moro, sono alcuni dei titoli con cui Nadia Natali, mediante una sapiente fusione di musica e teatro, interpreta la romanità allo stesso tempo schietta, malinconica e vivace che si respira ancora oggi in ogni angolo della città più bella del mondo.

Il trio di DeCore è composto da artisti di indiscusso livello: Nadia Natali, una delle voci più note del panorama romano, Massimo Aureli, brillante e affermato chitarrista e Vincenzo Barbalarga, affermato e pirotecnico fisarmonicista.