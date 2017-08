'Na Cosetta brasiliana: cena e degustazione

Venerdì 1 SETTEMBRE - Cena con degustazione 'NA COSETTA BRASILIANA. In questa serata degustazione la cucina di Na cosetta si trasferisce in sud america alla scoperta dei sapori e dei colori del Brasile. In tavola arrivano piatti conosciuti ormai in tutto il mondo, dalle polpette di farina di tapioca e formaggio a quelle di patate e baccalà, fino ai piatti più caratteristici come la feijoada.

Il tutto accompagnato da drink in cui non può mancare la cachaca, prodotta a partire dalla canna da zucchero fermentata.

IL MENU

FEIJOADA 11€

Zuppa di fagioli neri con salsiccia, costine di maiale, pancetta e spezie

BOLINHO DE BACALHAU 10€

Crocchette di patate e baccalà

SALPICÃO DE FRANGO 8€

Insalata di pollo con piselli, mais, uvetta, mela, maionese e patate

PAO DE QUEIJO 8€

Polpette di farina di tapioca e formaggio

COCADA PAULISTA 5€

Torta di cocco

I DRINK

- Caipirinha

- Caipifrutas

- Batida Classic

- Batida limao

- Caipiroska



Na cosetta

Bistrot e Live Club

via Ettore Giovenale 54

info e prenotazione tavoli 06.45598326