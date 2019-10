Myzoome presenta il documentario “Mondoabbestia”

Martedì 15 ottobre alle ore 12,00, presso il Cinema dei Piccoli di Villa Borghese di Roma MyZoome presenta "Mondoabbestia” il docufilm- verità che sarà proiettato anche al prossimo Festival di Berlino. Il docufilm è stato girato in Sicilia e, in presa diretta, vuole raccontare l’incredibile realtà di associazioni e volontari in lotta quotidiana contro l’abbandono e il randagismo, tra inadempienze, corruzione e canili lager.

All’evento interverranno Carla Rocchi, Presidente ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) che ha dato il patrocinio, l'ideatore della piattaforma MyZoome e promotore del docufilm Cristiano Capobianco, il regista Alessandro Pace e il popolare doppiatore Michele Gammino, che, dopo Kevin Costner e Jack Nicholson, ha prestato la sua voce per questo progetto.

Saranno inoltre presenti diversi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo come la protagonista della fiction Un posto al Sole Miriam Candurro, l'attore Niccolò Centioni in arte Rudy dei "Cesaroni", il campione del mondo di scherma Stefano Pantano, la show girl Carmen Russo e il ballerino Enzo Paolo Turchi, tutti personaggi che tra loro condividono un grande amore per i cani e per gli animali in genere.

Al termine della conferenza seguirà un piccolo light lunch.