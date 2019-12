"My World" La mostra degli artisti iraniani a Roma si inaugura il giorno 11 dicembre alle ore 19 presso l'elegante spazio della Galleria "Art Gallery Rome" https://www.artgalleryrome.it/ in Via di Parione 10 00186 Roma centro storico di Roma a pochi metri dal Chiostro del Bramante e da Piazza Navona.

Curatrice della mostra è Zahra Kamali Aghdam, direttrice e fondatrice della galleria Mahomahi www.mahomahigallery.com , curatrice di mostre internazionali in 16 paesi diversi e membro dell'Associazione Italiana Artisti, presenta una collezione di opere d’arte degli artisti della sua terra, Iran (Persia), si tratta di arte figurativa varia, pittura, fotografia, calligrafia, al fine di esportare la bellezza e l'Arte iraniana in Italia, a Roma, la culla d'Arte per eccellenza.

"L'arte è, nella sua vasta gamma di attività umane, dalla creazione di un'arte visiva a quella uditiva o esecutiva, la dimostrazione delle abilità di un artista fantasioso o tecnico; ed è ammirata per la sua bellezza o potere emotivo. Nella forma più generale, queste attività includono la creazione e la produzione di opere d'arte, la critica d'arte, lo studio della storia dell'arte e la diffusione delle arti estetiche. L'arte rappresenta la vera delicatezza dei nostri sentimenti.

Dio diede ad ogni creatura, all'inizio della vita, un pannello bianco, un pennello ed il colore e, sussurrandogli la parola "l'obiettivo", la esorta ad essere l'artista e artefice della propria vita, in modo che possa esprimere il suo mondo interiore ed esterno, per farle vivere una vita al di là dell’ordinario e farle raggiungere il grado di sufismo e l’amore per il puro divino"

Zahra Kamali Aghdam



Art Gallery Rome

Via di Parione 10 00186 Roma

orari apertura

11 dicembre vernissage ore 19

12 dicembre dalle ore 16 alle ore 20:30

13 dicembre dalle ore 16 alle ore 20:30

14 dicembre dalle ore 10 alle ore 21



Artisti iraniani partecipanti:

1.Shayan Arta(Qaraati)

2. Fatemeh Izadi

3. Nafiseh Kalaei

4. Farideh Rajabian

5. Zohre Shafiei

6. Zahra Shafiei

7. Sara Ebrahimi

8. Nafiseh Jalalvand

9. Maryam Rashidi fath abadi

10. Maryam AsleRahimi razligh

11. Sara Alaei

12. Seyed Mahmoud Seyedi damirchi

13. Maryam Irani shoar

14. Nasim Niazmand monfared

15. Zarrin taj Farhadinezhad nourabadi

16. Azadeh Marjan

17. Manizheh sadat Salehian

18. Omid Anvari

19. Atena Bahrami momeni

20. Halleh Taji

21. Golnar Ghasimi

22. Yalda Gashtasebi pour

23. Farhad Etemadi

24. Nazanin Azimi fereidani

25. Mina Ostad akbari

26.Zahra Bahadorkhan

27. Amir hosein Agha khan babayi

28. Maryam Nabitaemeh

29.Zahra Kamaliaghdam

30.Ghazale Firozzare

31.Haniyeh Rooygar

32.Mahtab MomeniAzandariani

33.maedeh Hajimokhtari

34.Masoumeh rezazadeh

35.Shokoufeh Yaghoubinia(Ayna)

36.Azar Bagheri

37.Hanieh Naghavi

38.Tahereh Akhoondi

39,Setayesh Azadi dana

40.Faramarz Mobinikesheh

41.Somayeh Alimadadi

42.Hamid Mohammadi

43.Vesal Honarjo

44.Majid Edareh Heidarabadi

45.Abolghasem Kianpour