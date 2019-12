My Monster Friend, teatro per ragazzi bilingue

ExtraTeatro ritorna con la stagione di teatro ragazzi bilingue portando in scena “My Monster Friend”, spettacolo musicale per le famiglie durante le feste di Natale.



MY MONSTER FRIEND

28-29-30 Dicembre 2019; 2-3-4-5-6 Gennaio 2020

ore 16.30 al Teatro Belli (Trastevere)



In America uno scienziato crea un uomo che gli sia amico. Quando la creatura si sveglia, però parla l'Italiano! Per sbaglio lo scienziato ha usato un cervello italiano! Un trascinante spettacolo musicale che parla con ironia di diversità, talento e amicizia. E da non dimenticare... intanto insegna l'Inglese! Dai 5 Anni

Lonely Doctor Science-stein creates a friend in his lab with a brain he ordered online. Buongiorno! Oh no! It's an Italian brain! Don't worry doctor, this monster makes pasta and knows how to rock. A musical for all ages. Ages 5+



Prezzo del biglietto: € 9 acquisto online, € 11 al botteghino

Acquista i biglietti qui:

https://extrateatro.it/spettacoli/my-monster-friend-per-le-famiglie/



Gli spettacoli bilingue, pensati, ideati e recitati per un pubblico giovanissimo con un cast di attori professionisti, di madrelingua inglese, sono cantati e suonati dal vivo e prevedono la partecipazione attiva dei piccoli presenti nel pubblico, che saranno da subito catturati dai divertentissimi ed esilaranti personaggi che li coinvolgeranno con canzoni e momenti interattivi.



Il Progetto ExtraTeatro proponendo spettacoli in lingua inglese, si inserisce a pieno merito nell’ambito di un offerta culturale per bambini che necessita di spazi ed esperienze multiculturali e plurilinguistiche, offrendo spettacoli che rappresentano momenti ludici e di sicuro impatto emotivo, stimolando nel bambino la creatività e la flessibilità linguistica di cui oggi, sempre più, necessita per inserirsi ed integrarsi nell’odierna società multietnica.



L’ideazione degli spettacoli nasce dalla collaborazione di professionisti con diversi background e con lunga esperienza nel teatro e nella collaborazione con le scuole di tutta Italia: Arianna De Giorgi, regista italiana diplomata in regia presso la New York University; Jason Goodman, musicista e attore statunitense nonché autore di tutte le musiche e Daniela Remiddi, autrice di teatro per ragazzi, regista e burattinaia con una forte esperienza di teatro figura.



Dice la critica da NEW YORK …



“Creating future fans for live theatre” -New York Theater Now



“The most delightful two shows we have ever seen… clever, funny, warm-hearted” “I due spettacoli più deliziosi che abbia mai visto… intelligenti, divertenti, emozionanti” – Nina Teicholz



“… So bursting with energy, totally committed and clearly very talented” “…Pieni di energia, coinvolgenti e ovviamente molto talentuosi – Fringe Reviews



“Fresh and entertaining… will get the kids (and you too) laughing” “Fresco e divertente… farà ridere i bambini (e anche voi) – Redrover



Per informazioni: ExtraTeatro 06 5812491 339 4936631 www.extrateatro.it