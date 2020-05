"My Funny Quarantine", la mostra a Roma

My funny Quarantine non è uno spartito jazz, ma la magia delle sue note aleggia nelle tavole in cui signore per bene volteggiano per la casa. I loro desideri e le loro “evasioni” sono quelle di tutti noi che abbiamo vissuto il lockdown.

Il sogno che la grafica romana Giorgia Monni ha fissato in elegante stile anni ‘50, che ha contagiato velocissimo le vite degli altri, e a grande richiesta, 12 tavole saranno esposte in una piccola mostra.

Dal 26 al 29 Maggio dalle 16,00 alle 19,00 e il 30 Maggio dalle 11,00 alle 19,00 alla galleria Chiaroscuro Arte Contemporanea, in via di Sant'Antonio all'Esquilino 3/E, a Roma.

Lo spazio è dotato di dispositivi di sicurezza - mascherine, guanti, disinfettante e sono previsti ingressi scaglionati. Si può indicare via wa o sms o mail il giorno in cui intende visitare la mostra. Per informazioni, tel. 3516267620 - email: chiaroscurogalleria@gmail.com