Muzik Boudoir special guest Andrea Coffami e Angelo Zabaglio

Poesia e Musica in Conventicola questo mercoledì con special guest e OPEN STAGE per condividere parole, note, vibrazioni, pelle ed effluvi alcoolici... Vi danno il benvenuto Mirko Dettori Maria Freitas e Lilith Primavera con la SPECIAL GUEST del caso: Andrea Coffami e Angelo Zabaglio: In campo letterario ha pubblicato "L'interpretazione dei sogni di Freud Astaire" (Gorilla Sapiens Edizioni), le raccolte poetiche "Ne prendo atto" (Bel-Ami Edizioni, 2013); "Serio faceto" (Edizioni Ensemble, 2012); il saggio umoristico "Sovvertire il cinema" (18:30 edizioni, 2010); la raccolta di racconti "Lavorare stronca" (NPE, 2008) e la raccolta di poesie "Non tutti i dubbi sono di plastica" (Arcipelago Edizioni, 2007). Vincitore di numerosi slam poetry in Italia e all'estero, si esibisce in reading poetici dove musica elettronica, rap, poesia e umorismo si fondono tra loro. Autore con Carlo Piscicelli della webserie sexy-comica "Oral Sex". Crea collage, foto erotiche e hard con lo pseudonimo Andy Flipegg. Nel tempo libero crea cose bizzarre, cura il blog blogatuasorella.blogspot.it e la pagina Fb "Stiamo affreschi". Sito tenente www.angelozabaglio.org