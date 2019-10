Musica Expo 2019

Il più grande expo festival del centro Italia che fonde la più assortita esposizione di strumenti musicali alle performance live dei migliori musicisti nazionali ed internazionali e ancora clinics, masterclass, area demo. Vivi un giorno di Musika a 360 gradi!

Le novità di Musika 2019

Per prima cosa, Musica Expor 2019 avrà una nuova location: si tratta del Palazzo dei Congressi nel cuore dell'Eur. Si svolgerà in un'unica data, il 20 ottobre 2019 e si snoderà con una ricca programmazione artistica di concerti e seminari.

Grande libertà di parcheggio gratuito nel piazzale esterno al palazzo e nei pressi (circa 3000 posti auto) e facilità di raggiungere la location con mezzi pubblici. Infiniti spazi e corridoi espositivi; sale differenziate riservate ad espositori in volume, a volume controllato, silenziosi.

La continua voglia di rinnovarsi ha fatto si che per questa edizione la Musica la farà da padrona in tutti i suoi aspetti. Grandi collaborazioni con artisti Internazionali. Una nuova sinergia con una delle realtà istituzionali per la didattica come il Saint Luiss College of Music. Anche per i più piccoli anche per quest';anno hanno rinnovato il loro supporto il Centro didattico Musicale con il suo staff specializzato in propedeutica musicale dell'infanzia.

Dietro le quinte, ad orchestrare questo spettacolare evento, ci sono i nomi di, Cherubini Strumenti musicali, GrooveStudio e StrumentiMusicali.net, la direzione artistica di Lucrezio De Seta e la produzione esecutiva di Mirella Murri.

Molto più di un semplice festival

Musika – Roma Music Expo 2019 è molto di più di un semplice festival. È il contesto perfetto in cui incontrare e sperimentare personalmente quanto c’è dietro e dentro il mondo musicale. Un’esperienza unica in cui scoprire le ultime novità e il meglio della produzione di strumenti musicali in commercio direttamente dai migliori marchi di rilevanza mondiale.

Una sinergia virtuosa di sonorità, approcci, generi e sperimentazioni di artisti e appassionati. Il successo delle scorse edizioni ha permesso di far crescere l’evento rinnovando l’impegno degli organizzatori a offrire il meglio dal punto di vista musicale, didattico e commerciale. Con queste premesse Musika – Roma Music Expo 2019 conferma di essere ancora una volta un format di cui il panorama musicale aveva bisogno.

Orari della manifestazione

Domenica 20 ottobre 2019

dalle 10:00 alle 19:00 zona expo

dalle 10,30 alle 20,30 eventi live

Costo e acquisto biglietti

Acquisto Biglietti:

Sarà possibile acquistare i ticket di ingresso anche direttamente ai botteghini di Musika a partire dalle ore 9:00 del 20 ottobre 2019 o in prevendita online sul sito www.musikaexpo.it

Costo biglietti:

€ 15 INTERO. I bambini fino a 8 anni entrano gratuitamente. Per i bambini dai 9 ai 12 anni sono previsti biglietti a prezzo ridotto (€ 8,00)

Per maggiori informazioni: www.musikaexpo.it

email: info@musikaexpo.it

Dove: Palazzo dei Congressi ingresso da Viale della Pittura 50 (ampia possibilità di parcheggio)