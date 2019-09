La musica tradizionale romana di Nicole Riso sposa il cibo di Eataly

In repertorio la romanità popolare con i brani amarcord dalla voce di Anna Magnani, l'omaggio ai grandi Alberto Sordi e Nino Manfredi con "Te cianno mai mannato a quer paese" e "Tanto pe' cantà", il ricordo del poeta di Roma Franco Califano e ancora "Nannarè" e "Vecchia Roma" di Gabriella Ferri



Roma - Dopo il lancio del singolo "Fortunella" (la vera storia di una mamma suicida), la giovane cantautrice romana pop/folk Nicole Riso torna con le nuove date dello spettacolo "Donna Roma Live Tour", un incontro tra la musica tradizionale romana ed i nuovi suoni e storie della Capitale di oggi.



Un modo per far conoscere ai giovani la tradizione della Roma popolare, perché la città non è solo le modaiole indie, trap e rap degli ultimi anni, ma è soprattutto quello stornello (paragonabile per importanza alla musica popolare napoletana) che omaggia simboli immortali quali Gabriella Ferri, Anna Magnani, Alberto Sordi, Nino Manfredi, Franco Califano.



Non a caso Nicole Riso (vincitrice dell'ultima edizione del concorso "Dallo Stornello al Rap" su Rai Radio Live) è stata scelta da Eataly Roma, la più grande società italiana del food, per la serata finale della 'Festa della Porchetta' che si svolgerà nella sede capitolina il 15 settembre. Si sa, cibo e musica vanno da sempre d'accordo.



Domenica 15 settembre, alle 20, presso Eataly (Piazzale XII Ottobre 1492 - 00154 Roma Metro B - Fermata Piramide), un'occasione unica per vedere ed ascoltare gratuitamente lo spettacolo di Nicole Riso anche con il nuovo singolo "Damme na carezza" in uscita a breve e per assaporare le prelibatezze culinarie che arriveranno dal Lazio e da ogni parte d'Italia.

Gallery