Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti Piazza O. Giustiniani, 4/a (ex mattatoio) 22 gennaio 2017 ore 18,15 Musica & Musica - Tango Meets Jazz La tradizione del tango rivisitata secondo una moderna sensibilità jazzistica. Gabriele Coen - sax soprano, clarinetto Natalino Marchetti - fisarmonica Marco Loddo - contrabbasso Le somiglianze tra il jazz e il tango sono moltissime. Entrambi i linguaggi sono creazioni del Nuovo Mondo che guarda alle proprie origini europee ed africane come fonte di ispirazione. Entrambi rapidamente hanno adattato la loro eredità folcloristica sia ad esigenze commerciali che ad aspirazioni artistiche. Entrambi sono stati intimamente legato al ballo, ma hanno anche raggiunto grande successo come musica d'arte. Nel nuovo trio di Gabriele Coen la tradizione del tango viene rivisitata secondo una moderna sensibilità jazzistica attraverso il suono caratteristico della fisarmonica, il clarinetto, il sassofono e un contrabbasso. Composizioni originali si alternano al Nuevo Tango di Astor Piazzolla, maestro indiscusso dell'incontro tra questi due generi, ma anche un tocco di tradizione portena da "El choclo" a "El dia que me quieras" di Carlos Gardel. Il progetto si completa in modo originale con l'esecuzione di alcuni brani che testimoniano il lungo sodalizio tra tango e musica ebraica: fra gli altri "Friling" scritto nel ghetto di Vilna nel 1943 su una melodia di tango da Shmerke Kaczerginski e "Clarinetango" reso celebre dal grande clarinettista argentino Giora Feidman, grande divulgatore della musica Klezmer. Ingresso: € 10,00, ridotto € 7,00 (soci della scuola e studenti Università Roma Tre) Prenotazioni: 360.1025779 (sms o whatsApp) www.scuolamusicatestaccio.it

