Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio) Domenica 30 aprile 2017 h 18,15 Musica & Musica - Russian Jazz Standards Compositori nati in Russia: George e Ira Gershwin, Vernon Duke, Al Jolson, Irving Berlin... Nino De Rose - voce e vibrafono Carlo Cittadini - pianoforte Roberto Nicoletti - chitarra Leonardo De Rose - contrabbasso Gianluca Perasole - batteria Molti personaggi dello spettacolo internazionale sono di origini russe, soprattutto negli Stati Uniti. Tra i tanti i fratelli Gershwin, Fred Astaire, Woody Allen... Questo concerto si concentra proprio su quei compositori di standards che sono nati in Russia: da Al Jolson (che interpretò il primo film sonoro della storia, The jazz Singer) a Irving Berlin (autore di centinaia di brani, tra cui forse la più nota è "White Christmas"), passando per Dimitri Tiomkin (autore di colonne sonore) e Vernon Duke (che ha scritto "Autumn In New York", parole e musica). Ingresso: € 10, ridotto € 7 (soci della scuola e studenti dell'Università Roma 3) Prenotazioni: 360.1025779 solo sms e WhatsApp Informazioni: 065750376 www.scuolamusicatestaccio.it