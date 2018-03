Musica & Musica - Pieranunzi - Cardi

L’incontro in duo tra Enrico Pieranunzi, pianista jazz amante della chitarra classica e Stefano Cardi, chitarrista classico appassionato di piano jazz è avvenuto nel 2017 anche se i due musicisti si conoscevano da anni ed avevano già incrociato in alcuni momenti le loro attività musicali.

Da questo scenario è nata l’idea di “inventare” un repertorio per questa formazione.

Il pianoforte e la chitarra nella storia della musica si sono certamente incontrati più volte: nel repertorio del periodo “Biedermeier” del secolo XIX la chitarra romantica è affiancata spesso al fortepiano ed anche del ‘900 esistono alcune composizioni per questo duo.

La storia del jazz vede invece alcune celebri unioni della chitarra (elettrica in questo caso) con il pianoforte; si ricorda quella celebre di Jim Hall con Bill Evans ma anche, in un cd del 2004, il grande chitarrista statunitense suona in duo con lo stesso Enrico Pieranunzi.

Nel programma della serata viene presentato il repertorio originale del XX secolo per chitarra e pianoforte (Mario Castelnuovo-Tedesco) e per chitarra e cembalo (Manuel Ponce) oltre a trascrizioni di brani per tastiera di Antonio Soler e Johann Sebastian Bach ispirandosi all’aura “neobarocca” della composizioni di Ponce.

Si potranno inoltre ascoltare trascrizioni di composizioni per due pianoforti di George Gershwin e Dave Brubeck e arrangiamenti di musiche sudamericane, in particolare del cubano Ernesto Nazareth e dell’argentino Carlos Guastavino.



Prenotazioni: 360.1025779 (sms o whatsApp)

Ingresso: € 10,00 (intero), € 7,00 (soci della scuola e studenti universitari)

www.scuolamusicatestaccio.it