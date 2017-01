Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti Piazza O. Giustiniani, 4/a (ex mattatoio) - Roma Domenica 5 febbraio ore 18,15 Musica & Musica - Generation Quartet Temi originali, altri più conosciuti, riletti e interpretati con un linguaggio moderno e personale, come nella migliore tradizione jazz. Sandro Satta - sax contralto Eugenio Colombo - sax e flauto Roberto Bellatalla - contrabbasso Roberto Altamura - batteria Un ensemble che parte da lontano, dalla stessa generazione. Un suono potente, musica che scorre fluida tra scrittura e improvvisazione. Temi originali, altri più conosciuti, riletti e interpretati con un linguaggio moderno e personale, come nella migliore tradizione jazz. A completare la particolare carica emotiva e la dirompente creatività al Trio si aggiunge la straordinaria versatilità di Eugenio Colombo al sax soprano, contralto e flauto traverso. INGRESSO: € 10,00, ridotto € 7,00 (soci della scuola e studenti Università Roma Tre). Prenotazioni: 360.1025779 (sms o whatsApp). www.scuolamusicatestaccio.it

